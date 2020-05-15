Пять продуктов, которые могут «скрутить» живот

Есть продукты питания, которые необходимо употреблять грамотно и в умеренных количествах, потому что они могут привести к сбою в работе пищеварительной системы. "Скрутить" живот может резко и совсем неожиданно, поэтому лучше знать заранее, какими продуктами нельзя злоупотреблять.

Кофе

Несмотря на то, что этот напиток прекрасно бодрит и поднимает настроение, он может спровоцировать диарею, тошноту и изжогу. Если вы наблюдали за собой подобные симптомы после употребления кофе, то стоит исключить этот напиток из своего рациона или минимизировать его количество.

Молочная продукция

Обратите особое внимание на молоко, творог, мягкий сыр и мороженое. Расстройства пищеварения у взрослых могут быть связаны либо с пищевой аллергией, либо с непереносимостью лактозы.

Брокколи

Употреблять этот вид капусту нужно с умом. Дело в том, что брокколи содержит в своем составе раффинозу. Это довольно сложный для переваривания человеческим организмом сахар, который может спровоцировать вздутие и тяжесть в желудке.

Жареная пища

Такая пища довольно тяжелая для желудка. Она достаточно сложно переваривается и может стать причиной возникновения диареи или запора, что в равной степени неприятно.

Цитрусовые

На самом деле цитрусовые не так опасны, но лучше относиться к ним с осторожностью. В апельсинах, лимонах и грейпфрутах довольно много фруктовых кислот, которые способны раздражать слизистую.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, с какими продуктами нельзя есть жаренный картофель.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!