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Пять веских причин начать день со стакана воды

Проснувшись с утра, необходимо натощак выпивать стакан воды

сегодня, 09:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять веских причин начать день со стакана воды

Наверное, каждый слышал о том, что утро необходимо начинать не с кофе, а со стакана обычной воды. Такая привычка помогает поддерживать водный баланс, и соответственно, тонус всего организма. Что еще делает вода, выпитая натощак?

Вода запускает обмен веществ

Стакан воды натощак помогает проснуться и запускает все обменные процессы. Это самым положительным образом действует на здоровье всего организма человека. Как правило, принимать пищу можно через 20–30 минут после стакана воды. 

Вода улучшает работу пищеварения

Вода натощак положительно действует на работу пищеварительной системы, потому что метаболизм ускоряется. Стакан обычной воды способствует очищению организма от шлаков и токсинов, которые за ночь оседают на стенках кишечника.

Вода улучшает состояние кожи

При правильном поддержании водного баланса кожа становится чистой и здоровой. Вода насыщает наши клетки изнутри, увлажняет кожу и препятствует ее быстрому увяданию.

Вода улучшает кровеносную систему

Воды, выпитая утром натощак, положительно действует на кровеносную систему. Благодаря ей кровь начинает циркулировать быстрее,  способствуя лучшему усвоению питательных веществ и нормализации общего самочувствия организма. 

Вода способствует похудению

Если хотите сбросить пару лишних килограмм, тогда не забывайте регулярно пить воду, которая стимулирует процесс жиросжигания. Учитывая то, что вода ускоряет обмен веществ и улучшает пищеварение, не удивительно то, что она способствует похудению. При активных тренировках организм теряет влагу и важно постепенно восполнять ее баланс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, при каких проблемах со здоровьем помогает питье воды натощак. 


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24279-desyat-veskih-prichin-nachat-den-so-stakana-vody
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