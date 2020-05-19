Почему фруктовая диета приносит больше вреда, чем пользы

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
9635.21
ETH/USD
211.96
LTC/USD
44.69
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
28.95
RUB/UAH
0.36
Все знают, что фрукты - богатый источник ценных веществ и витаминов, которые нужны организму для правильной работы, поэтому их обязательно нужно включить в рационе. Но людей, которые садятся на фруктовую диету, может поджидать ряд опасностей. Чем такой способ похудения может навредить здоровью?
В составе фруктов есть много клетчатки, антиоксидантов и других полезных веществ, которые укрепляют иммунитет и придают энергии. Но, питаясь одними фруктами, наш организм лишается других не менее важных элементов. Например, ему необходимы белки, чтобы отстраивать и ремонтировать ткани, и жир, чтобы защитить органы и помочь мозговой деятельности.
Помимо этого, фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка и кишечника, и могут спровоцировать развитие гастрита и некоторых других заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Такой способ похудения не подходит людям, предрасположенным к сахарному диабету, потому что употребление некоторых фруктов способствует повышению сахара в крови. Еще такая диета может вызвать серьезные проблемы с поджелудочной железой.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт может предотвратить сердечные недуги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости