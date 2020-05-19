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Почему фруктовая диета приносит больше вреда, чем пользы

Фруктовая диета подходит далеко не всем

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Почему фруктовая диета приносит больше вреда, чем пользы

Все знают, что фрукты - богатый источник ценных веществ и витаминов, которые нужны организму для правильной работы, поэтому их обязательно нужно включить в рационе. Но людей, которые садятся на фруктовую диету, может поджидать ряд опасностей. Чем такой способ похудения может навредить здоровью?

В составе фруктов есть много клетчатки, антиоксидантов и других полезных веществ, которые укрепляют иммунитет и придают энергии. Но, питаясь одними фруктами, наш организм лишается других не менее важных элементов.  Например, ему необходимы белки, чтобы отстраивать и ремонтировать ткани, и жир, чтобы защитить органы и помочь мозговой деятельности.

Помимо этого, фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка и кишечника, и могут спровоцировать развитие гастрита и некоторых других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Такой способ похудения не подходит людям, предрасположенным к сахарному диабету, потому что употребление некоторых фруктов способствует повышению сахара в крови. Еще такая диета может вызвать серьезные проблемы с поджелудочной железой. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какой фрукт может предотвратить сердечные недуги.


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Источник: https://www.elle.ru/krasota/zdorove/pochemu-fruktovaya-dieta-eto-plohaya-ideya-id6802070/
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