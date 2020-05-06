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Какой фрукт может предотвратить сердечные недуги

Этот фрукт содержит множество витаминов и веществ

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

Какой фрукт может предотвратить сердечные недуги

Ученые выяснили, что регулярное употребление груши благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Этот фрукт богат на различные витамины и микроэлементы, поэтому помогает поддерживать организм в тонусе.

Известно, что в плодах груши содержится много клетчатки, которая помогает нормализовать уровень холестерина в крови, тем самым предотвращая различные заболевания. Еще этот желтый фрукт полезен при нарушениях сердечного ритма, потому что богат на калий - элемент, который важен для поддержания нервной и сердечно-сосудистой систем. Он регулирует сердечный ритм, способствуя полноценному сокращению мышц.

Помимо этого, груши укрепляют иммунитет, улучшает работу пищеварения, контролирует уровень сахара в крови и минимизируют риск развития гипертонии. В плодах этого фрукта содержится много антиоксидантов, которые предотвращают появление раковых клеток. 

Напомним, почему не рекомендуется на ужин употреблять фрукты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие фрукты полезнее есть вместе с семечками.


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Источник: https://telegraf.com.ua/zhizn/zdorove/4188513-etot-frukt-mozhet-predotvratit-serdechnyie-nedugi.html/7/
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