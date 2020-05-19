Продукты, которые помогут избежать обезвоживания

Водный баланс организма необходимо поддерживать всегда, особенно в жаркие дни. При обезвоживании у человека ухудшается общее самочувствие, ведь недостаток воды нарушает работу почек и сердечно-сосудистой системы. Чтобы никогда не сталкиваться с такими проблемами, включите в свое летнее меню следующие продукты.

Сельдерей

Сочные стебли сельдерея помогут утолить жажду и дадут вам чувство сытости за счет высокого содержания клетчатки, не навредив при этом талии.

Редис

Этот корнеплод на 95% состоит из воды, так что смело добавляйте его в летние салаты или просто устраивайте себе полезный перекус из редиса с хумусом или легким йогуртовым соусом.

Морковь

Другим корнеплодом, который бы мы никогда не заподозрили в высоком содержании жидкости, является морковь. Тем не менее она на 90% состоит из воды, но для поддержания водного баланса лучше ее есть сырой, добавляя в салаты и овощные смузи.

Огурец

Рекордсмен по содержанию воды — это, безусловно, огурец. Обязательно включите его в свой летний рацион, тем более с ним получаются очень вкусные легкие закуски, салаты и холодные супы.

Помидор

Помидоры и от обезвоживания организм защитят, и со свободными радикалами, которые особенно активно образуются под воздействием солнца, помогут справиться.

Клубника

В целом все ягоды отлично справляются с функцией поддержания водного баланса в организме, но лидером является клубника, сезон которой уже наступил. Не ограничивайте себя и добавляйте ее в салаты, десерты или просто ешьте на завтрак с йогуртом.

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