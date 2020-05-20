Семь продуктов, которые стоит покупать про запас

Каждая хозяйка знает, что в доме, на всякий случай, должен быть "стратегический запас". Но у многих продуктов срок годности истекает очень быстро, поэтому их не стоит покупать в большом количестве. Но есть и те продукты, которые могут "прослужить" долго, правда важно соблюдать определенные условия их хранения.

Сахар

Этот продукт может храниться до 8 лет без потери вкусовых качеств. Правда, если при этом соблюдать определенные условия хранения. Лучше всего хранить сахар в пластиковых герметичных мешках весом не более 5 килограммов.

Макароны

Если вы любите пасту, то макаронные изделия можно тоже покупать про запас. Хранить их просто: сухое и темное место подходит как для открытых пачек, так и для закрытых. Чем суше воздух в месте хранения, тем дольше можно хранить макароны. Однако если вы уже открыли пачку, то пересыпьте ее в пластиковый герметичный контейнер или стеклянную банку с крышкой.

Мука

Хотя мука и относится к продуктам с длительным сроком хранения, но к его окончанию, а это не более 12 месяцев, она может поменять свои вкусовые качества. В идеале обновлять запасы нужно раз в полгода. Для хранения муки подходят сухие помещения с нулевой температурой. Время от времени ее нужно просеивать, чтобы избежать появления насекомых.

Орехи

Неочищенные орехи в холодильнике могут пролежат без потери качества и вкуса около 6-8 месяцев, а в морозильной камере — год. Очищенные орехи лучше всего хранить в холодильнике — в контейнере или стеклянной банке с крышкой. Они не потеряют своих полезных свойств и вкусовых качеств при таком хранении от 2 месяцев до полугода, в зависимости от типа орехов.

Растительное масло

В темном прохладном месте, в стеклянной таре растительное масло может храниться около 2 лет. Поэтому вполне можно делать ощутимые запасы любимого масла. Не стоит его хранить в холодильнике, как многие привыкли. Уже при -7 градусах оно начинает кристаллизоваться и терять свои полезные свойства.

Маринованные овощи

Этот продукт может пролежать в банке до 2 лет, для этого нужно соблюдать правила консервации: стерильность, герметичность, пропорции соли и уксуса. Хранить такие заготовки рекомендуют в холодильнике или погребе.

Бобы

Бобовые культуры не требуют бережного хранения, единственное условие – отсутствие влаги. У сушеных бобов нет срока годности. Консервированные заготовки могут храниться более года, при условии герметичного хранения.

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