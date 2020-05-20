Какие напитки противопоказаны мужчинам после 50 лет

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С
возрастом наш организм нуждается в защите и более бережном уходе. Мужчинам
после 50 лет необходимо пересмотреть свой рацион питания и исключить из него
вредные продукты и напитки. Да, иногда хочется побаловать себя выпивкой или сладкой
газировкой, но такое увлечение может пагубно отразиться на здоровье. От каких
напитков лучше отказаться?
В
первую очередь, стоит забыть об алкогольных напитках. Их регулярное употребление
может запустить в организме опасные процессы. Мужчины после 50 лет рискуют
заработать себе проблемы с сердцем, почками, печенью и поджелудочной железой.
В
список вредных напитков также попала сладкая газировка. В ней содержится
большое количество сахара, консервантов, красителей и других химических
добавок, которые негативно сказываются на состоянии здоровья. По этой же
причине лучше исключить из рациона и магазинные соки.
Помимо
этого, мужчинам после 50-го возраста лучше не увлекаться кофе. Этот бодрящий
напиток может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему и половые
функции. В растворимом кофе содержатся фитогормоны, способные ослаблять
потенцию.
Ранее издание "Комментарии"
сообщало, какие алкогольные напитки приводят к тяжелому похмелью.
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