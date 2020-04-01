Жизнь боль: алкогольные напитки с самым тяжелым похмельем

Вечера, проведенные за распитием напитков, как правило проходят весело. Чего не скажешь о многих утрах, когда ты просыпаешься с адской головной болью и думаешь лишь о том, как бы побыстрее умереть. Чтобы ты меньше попадал в эту ловушку, мы расскажем тебе, от каких напитков утреннее похмелье бывает особенно жестоким.

Водку сразу пропускаем. С ней и так все понятно. Поговорим о тех напитках, от которых меньше всего ожидаешь подвоха.

Джин



Это алкоголь из семейства “прозрачных“. Он готовится с помощью перегонки зернового спирта с добавлением можжевельника и пряностей. Есть мнение, что после джина люди становятся агрессивными. На практике это не подтверждено. Разве что после двух-трех бутылок в одну глотку.

Коньяк

Если коньяк, который вы употребляете, состоит из красителей и добавок, а закусываете вы его соленым огурцом, то есть риск, что все закончится плохо.Особенно плохо будет утром. Если же вы пьете бокал элитного, чтобы раскрывался аромат и все такое, то все будет хорошо. Кстати, неплохая идея - добавлять хороший коньяк в кофе.

Ром

Главная беда рома в том, что в его составе много сахара. Поэтому этот напиток быстро всасывается в кровь и разбредается по всему телу. Добавь сюда еще и всякие вещества, из-за которых ром имеет темный окрас. Важный совет - пей ром посветлее. Тогда утром будет не так паршиво.

Виски

После виски человек становится добрым и спокойным. На это обратили внимание еще древние монахи, которые использовали его в качестве лекарства. Пить виски нужно медленно, по немножку. И та же история с качеством: если возьмешь дешевую барматуху, утром познаешь все муки ада.

В любом случае, если не хочешь страдать по утрам - покупай качетсвенный алкоголь. И главное - не злоупотребляй этим делом. Также издание "Комментарии" расскажет о самых диетических винах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!