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Худеем весело: подборка лучших диетических вин

Лучшие вина, которые помогут с легкостью пережить любую диету

сегодня, 15:33
Автор:

• Зинченко Павел

Худеем весело: подборка лучших диетических вин

Очень многие люди не любят диеты. Но при этом мечтают похудеть. Раз уже дошло до того, что избежать диеты все равно не удасться, есть все шансы пережить ее с весельем. Сегодня поговорим о самых известных диетических винах в мире.

Шабли

Речь не о знаменитом оружии. Шабли — винодельческий регион в Центральной Франции, который находится в районе одноименного города. А еще это название белого сухого вина, которое вырабатывается в этом регионе. Продукт характеризуется безупречным вкусом. Его аромат часто имеет нотки зеленого яблока. Калорийность — 83 ккал на бокал.

Шардоне

Шардоне — классический сорт белого винограда и одноименное сортовое вино. Этот сорт имеет щедрые маслянистые и лимонные ароматы. Еще один важный плюс - его легко отыскать в любом ресторане. Имеет сухой вкус и всего 90 ккал на бокал.

Каберне Совиньон

Каберне Совиньон — сорт винограда, который используется для производства красных вин. Каберне Совиньон появился в XVII веке в Бордо как результат скрещивания Каберне Фран и Совиньон Блан. Из него изготовляют сухое красное вино, которое также подойдет для тех, кто сидит на диете. Калорий в таком вине побольше, чем в предидущих сортах (95 ккал на бокал), но и это уже прогресс. Обычно в красных винах энергетическая ценность на порядок выше.

На такой диете многие согласились бы посидеть. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно пить вино с кофе.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/757993-pej-poka-ne-pohudeesh-5-samyh-dieticheskih-vin-v-mire#
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