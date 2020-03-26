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Совместить несовместимое: как правильно пить вино с кофе

Тяжело представить себе употребление вина совместно с кофе, но есть один хитрый способ

сегодня, 14:27
Автор:

• Зинченко Павел

Совместить несовместимое: как правильно пить вино с кофе

Можно ли представить себе совместное употребление сухого красного вина и кофе? Даже многие опытные сомелье лишь покрутят пальцем у виска. Тем не менее, существует оригинальный способ объединить несовместимое.

Многие люди обожают кофе. Некоторые не могут представить свою жизнь без этого бодрящего напитка. На первый взгляд, кофе и сухие вина никак нельзя объединить. Просто невозможно почувствовать тонкий букет и вкус вина после чашки ароматного эспрессо. После кофе можно насладиться только крепленым сладким вином. Например, портвейном, мадерой, марсалой, хересом олоросо. Эти напитки способны вернуть рецепторам языка чувствительность.

Но существует один маленький секрет, о котором втихаря рассказывают некоторые профессиональные дегустаторы. Он заключается в том, что когда дегустируешь лучшие сухие красные вина, особенно если речь идет о выдержанном вине из Бордо, сделай паузу и пожуй зернышко кофе средней обжарки. После этого подожди ровно 60 секунд и сделай глоток вина. Ты сразу же почувствуешь богатство оттенков букета и вкуса, которые были недоступны для тебя перед "кофейной паузой". Вино сразу же покажется более насыщенным и сладким.

Также издание "Комментарии" расскажет, как вино может заменить тренировки в спортзале.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/771321-sovet-ot-somel-e-uchis-pit-vino-s-kofe
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