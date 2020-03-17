Альтернатива спортзалу: заменить тренировки на время карантина может вино

Бокал хорошего вина может заменить, в среднем, около часа тренировки в спортзале. Это выяснили ученые Канадского университета в Альберте. Так что пока спортзалы закрыты на карантин, держите альтернативу. Главное, употреблять напиток правильно.

Бокал вина принесет организму столько же пользы, сколько и час интенсивной тренировки в спортзале, утверждают исследователи. Но есть четыре условия.

Первое - напиток должен быть высшего качества. Порошковое вино с пакета полезным, точно, не будет, а вот навредить организму может.

Второе - вино должно быть красным. Ведь именно виноград красных сортов, из которых напиток изготавливают, богат ресвератролом, который является сильнейшим антиоксидантом. Он благотворно влияет на мышечную ткань человека.

Третье - пить вино стоит регулярно перед сном.

Четвертое - придерживаться дозировки. Вино это такой же алкоголь и злоупотребление им имеет те же негативные последствия на организм. Поэтому максимум, что можно позволить себе для хорошего самочувствия - от 150 до 200 миллилитров качественного красного вина.

Чтобы понять действие ресвератрола, его испытали на лабораторных мышах. Те, кто получал дозу антиоксиданта регулярно, стали более активными, их мышцы приобрели тонус, а сердце стало работать лучше.

Если же дозу вина регулярно превышать - все положительные достижения нивелируются, а внутренние органы начинают страдать от алкогольной интоксикации.

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