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Как легко сделать антисептик для рук дома

Можно день за днем охотиться за антисептиком и ждать, пока он появится в аптеках, а можно уже сейчас купить самые простые ингредиенты и приготовить свой собственный антисептик для рук у себя дома.

сегодня, 11:26 1088
Автор:

• Виолетта Комаровская

Как легко сделать антисептик для рук дома

Как правильно и без лишних усилий сделать действенный антисептик для рук у себя дома на кухне рассказала Всемирная организация охраны здоровья. С помощью этой инструкции каждый сможет легко приготовить дома антибактериальный гель на спиртовой основе. 


Для этого нам понадобятся: 

  • 834 миллилитра спирта этилового (заменить можно 752 миллилитрами изопропилового);

  • 15 миллилитров глицерина;

  • 41 миллилитр перекиси водорода;

  • 100 миллилитров воды: можно кипяченой, либо же дистиллированной;

Воды может быть и меньше. Это зависит от того, какая вам нужна консистенция антисептика: гель либо же спрей. 


Возьмите все эти ингредиенты и соедините друг с другом в герметической емкости: сначала спирт, перекись и глицерин, затем добавьте воду и плотно закройте крышкой. Перемешайте. И все - антисептик домашнего приготовления готов к использованию. При чем получится сразу у вас должно около одного литра средства. 


Кстати, использовать его также нужно правильно. Иначе толку от него не будет совершенно никакого. Вот какие рекомендации по этому поводу дает ВООЗ:  

  • За один раз нужно использовать не менее 3-х миллилитров антисептика;

  • Руки следует обрабатывать в течении 20-30-ти секунд. В противном случае вирусы и бактерии могут выжить и навредить вам;

  • Растирать антисептик нужно ровно до того момента, пока он сам не впитается. Не следует использовать салфетки или полотенце; 

  • Антисептик должен покрывать все ладони полностью. Не забудьте продезинфицировать участки под ногтями. Там для бактерий и микробов созданы самые благоприятные условия; 

  • Не используйте антисептик, если руки заметно грязные. Лучше хорошенько вымойте их с мылом; 

  • Спрячьте приготовленное вами дезинфицирующее средство от детей. Спиртосодержащий гель достаточно токсичен и может навредить, если его проглотить. 

По желанию, в антисептик домашнего приготовления можно добавить эфирные масла. Например, шалфея, мяты, лаванды, эвкалипта, чайного дерева или корицы. Они имеют противомикробное действие и дополнят средство приятным ароматом. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о рекомендациях экс-министра Ульяны Супрун о том, как правильно использовать антисептик для рук.


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Источник: https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf?ua=1
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