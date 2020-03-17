Как легко сделать антисептик для рук дома

Как правильно и без лишних усилий сделать действенный антисептик для рук у себя дома на кухне рассказала Всемирная организация охраны здоровья. С помощью этой инструкции каждый сможет легко приготовить дома антибактериальный гель на спиртовой основе.





Для этого нам понадобятся:

834 миллилитра спирта этилового (заменить можно 752 миллилитрами изопропилового);

15 миллилитров глицерина;

41 миллилитр перекиси водорода;

100 миллилитров воды: можно кипяченой, либо же дистиллированной;

Воды может быть и меньше. Это зависит от того, какая вам нужна консистенция антисептика: гель либо же спрей.





Возьмите все эти ингредиенты и соедините друг с другом в герметической емкости: сначала спирт, перекись и глицерин, затем добавьте воду и плотно закройте крышкой. Перемешайте. И все - антисептик домашнего приготовления готов к использованию. При чем получится сразу у вас должно около одного литра средства.





Кстати, использовать его также нужно правильно. Иначе толку от него не будет совершенно никакого. Вот какие рекомендации по этому поводу дает ВООЗ:

За один раз нужно использовать не менее 3-х миллилитров антисептика;

Руки следует обрабатывать в течении 20-30-ти секунд. В противном случае вирусы и бактерии могут выжить и навредить вам;

Растирать антисептик нужно ровно до того момента, пока он сам не впитается. Не следует использовать салфетки или полотенце;

Антисептик должен покрывать все ладони полностью. Не забудьте продезинфицировать участки под ногтями. Там для бактерий и микробов созданы самые благоприятные условия;

Не используйте антисептик, если руки заметно грязные. Лучше хорошенько вымойте их с мылом;

Спрячьте приготовленное вами дезинфицирующее средство от детей. Спиртосодержащий гель достаточно токсичен и может навредить, если его проглотить.

По желанию, в антисептик домашнего приготовления можно добавить эфирные масла. Например, шалфея, мяты, лаванды, эвкалипта, чайного дерева или корицы. Они имеют противомикробное действие и дополнят средство приятным ароматом.

Ранее "Комментарии" рассказывали о рекомендациях экс-министра Ульяны Супрун о том, как правильно использовать антисептик для рук.

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