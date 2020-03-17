Маска своими руками: самый простой способ изготовить защитную маску дома

Отсутствие медицинских масок в аптеке - не повод для паники. Это отличная возможность вспомнить школьные уроки труда и сделать маску своими руками. "Комментарии" собрали для вас самые простые способы:

Маска из марли

Пожалуй, проще способа не придумать. Все, что нам понадобится, это марлевый отрез (можно купить в аптеке), вата, ножницы, иголка и нитка.

Способ изготовления:

Берем необходимый нам размер ваты. Толщина слоя должна быть не менее 1 см. И заворачиваем его в три слоя марлей. Прошиваем по бокам, чтобы вата не выпала и пришиваем завязки. Медицинская маска своими руками готова.





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Маска из бинта

Эта маска по способу изготовления похожа на предыдущую. Нам понадобится бинт шириной 14 см, вата, ножницы.

Способ изготовления:

Отрезаем 60 см бинта, заворачиваем приготовленную вату в 4 слоя. Из отавшегося бинта сворачиваем завязки и протягиваем их вдоль сгибов в верхнем и нижнем краях нашей маски.





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Тканевая маска

Этот способ немного посложнее, чем предыдущие. Однако, и маска должна получится более эстетической. Нам понадобятся плотный хлопок или лен (45 Х 45 см) и две резинки по 18 см.

Способ изготовления:

Квадратный отрез ткани складываем вдвое и собираем гармошкой. Затем сгибаем края и сшиваем их вручную либо на швейной машинке. Осталось продеть резинки, завязать их и маска готова. Также можно между двумя слоями положить вату или другой материал в качестве фильтра. Такая маска будет эффективнее.





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Кстати, маска, сделанная своими руками, обойдется вам гораздо дешевле. Если не считать пару десятков гривен, потраченных на вату и бинт либо марлевый отрез, то она не будет вам стоить ровным счетом ничего. К тому же, если обычную аптечную маску нужно выбросить уже через пару часов, то домашнюю можно хорошенько постирать с мылом и дезинфектором. Затем ее стоит прогладить и отпарить утюгом. И вуаля, маску снова можно использовать. Правда, как и аптечную, не дольше чем 2-3 часа. С другой стороны, с одного отреза марли получится несколько масок, которые вы сможете менять в течении дня. Люди творческие, по желанию, могут чем-либо украсить hand-made маску.

Стоит напомнить, что обычная медицинская маска, как и сделанная своими руками, вряд ли защитит вас от коронавируса, как и любой другой инфекции. Бактерии и вирусы слишком мелкие и ткань просто не сможет их остановить. Однако, ее стоит использовать тем, кто уже заболел. Маска станет барьером для частичек слизи и слюны, в том числе и тех, которые выделяются во время кашля. Соответственно, они не попадут в окружающую среду и уберегут окружающих от инфекции.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как изготовить дома антисептик своими руками.

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