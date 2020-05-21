Пять «модных» суперфудов, о которых стоит знать

В рационе питания регулярно должны появляться суперфуды - продукты с высоким содержанием витаминов и полезных веществ. Они положительно влияют на организм, предотвращая многие заболевания и укрепляя иммунитет. О каких суперфудах вы могли и не знать?

Ореховое масло

Масло, получаемое из плодов грецкого ореха, вполне способно заменить оливковое и подсолнечное. В его составе есть много витаминов и полезных веществ, которые поддерживают организм в тонусе, снимают усталость и помогают нормализовать артериальное давление.

Моринга

Листья моринги богаты на антиоксиданты, клетчатку, белок и другие ценные микроэлементы. Благодаря им этот суперфут помогает в борьбе с сахарным диабетом, авитаминозом и проблемами желудочно-кишечного тракта.

Мука кассавы

Это муку часто используют вместо кокосовой и гречневой. Она придется по вкусу веганам, приверженцам палеодиеты и тем, кто не переносит глютен. Полезна для людей, у которых заболевания кишечника.

Арбузные семечки

Можете смело есть арбуз вместе с семечками, потому что в них содержится много витамина В и полезных жиров. Они понижают уровень сахара в крови, укрепляют сердечную мышцу, а также ускоряют обновление клеток, омолаживая организм.

Ягоды маки

Приятный вкус в сочетании с положительным действием делают эти ягоды великолепным помощником организма. Они нормализуют сахар в крови, являются антиоксидантами, ускоряют обмен веществ и пищеварение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, кому категорически нельзя ягоды годжи.

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