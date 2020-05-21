Полезный завтрак: какой фрукт лучше всего съесть утром

Утренний прием пищи должен быть правильно сбалансированным, чтобы организм в достаточном количестве получал необходимые ему витамины, белки и углеводы. Диетологи рекомендуют на завтрак есть фрукты, которые заряжают энергией и бодростью. Но не все они утром полезны одинаково.

Эксперты говорят, что на завтрак необходимо съедать плоды киви, потому что они богаты на витамин А, В, Е и К. Кстати, в этом фрукте содержится в два раза больше витамина С, чем в цитрусовых. Также в состав киви входит цинк, фосфор, магний, калий, натрий, кальций и железо. Эта комбинация полезных веществ доказывает, что "китайский крыжовник" очень полезен для организма, потому что укрепляет иммунитет, способствует правильной работе сердечно-сосудистой системы и является противовоспалительным средством.

Обеспечивая организм энергией благодаря высокому содержанию витамина С, киви идеально подходит для меню в начале дня и перекусов для поддержки бодрости. Киви хорош для диетических и разгрузочных дней, поскольку состоит из качественной клетчатки, которая обеспечивает чувство сытости без лишних калорий. Углеводы в нем, конечно, тоже есть, но глюкоза и фруктоза необходимы для восстановления сил (особенно если вы занимаетесь спортом).

Помимо этого, киви богат на антиоксиданты, нейтрализующие в организме действие свободных радикалов, которые повреждают клетки и могут привести к онкологическим заболеваниям. Регулярная добавка киви в меню снижает уровень триглицеридов в крови и регулирует метаболизм.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты совершенно не подходят для завтрака.

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