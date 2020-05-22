"Время есть кинзу": диетологи рассказали о полезных свойствах непопулярной зелени

Немногие из нас любят и ценят кинзу, далеко не всегда ее можно встретить на лотках с прочей популярной зеленью: петрушкой, укропом, щавелем и даже мятой. Причина в специфическом вкусе, который больше признан в кухнях кавказских народов. При этом диетологи убедительно призывают нас обратить внимание на сезонную зелень, которая в сочетании с другими улучшит наш иммунитет, избавит от вредных веществ и добавит внешнему виду свежести и здоровья.

Итак, на что способно регулярное употребление кинзы в салатах, супах и в охапке зелени на шашлыках?

В кинзе содержится целая группа витаминов В, РР, С, рутин, пектин, макро- и микроминералы;

Кинза полезна при проблеме с зубами и кровоточивости десен;

Эта трава обладает антиоксидантным и противовоспалительным действием, благодаря высокому содержанию эфирных масел;

Если пожевать несколько листочков кинзы за 15 минут до основного приема пищи, то аппетит улучшится и ускорится обмен веществ.

Врачи настоятельно рекомендуют включить кинзу всем людям, которые страдают гастритом, благодаря желчегонным и болеутоляющим свойствам.

При этом важно помнить, что даже такая весенняя и безопасная зеленушка может негативно отразиться в случае частого употребления людьми с сахарным диабетом и гипертонии. Кинза является натуральной пряностью, а острые вкусовые свойства нежелательны при этих недугах.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что есть привычки во время приема пищи, которые сформированы нами с детства, но они способствуют неправильной функции пищеварения, в результате чего мы рискуем набрать вес даже от обезжиренного обеда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!