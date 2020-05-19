Ошибки во время обеда, которые способствуют полноте

Люди, которые стремятся сбросить пару лишних килограмм, должны знать, какие ошибки тормозят процесс похудения и мешают им достать определенной цели. Эксперты в области питания назвали самые распространенные ошибки, которые допускаются во время обеда.

Пропуск обеда

Все три приема пищи очень важны для организма, поэтому ни один из них пропускать нельзя. Обед помогает восполнить силы и запас энергии для второй половины дня. Если этого не произойдет, то позже организм включит "режим компенсации" и начнет употреблять большое количество продуктов. Таким образом, вечером вы наполните желудок тяжелой пищей, которая непременно оставит свой след на вашей талии.

Бутерброд вместо нормального обеда

Эксперт говорят, что обеденный перекус должен быть полноценным и состоять из нормальных блюд, а не одного-двух бутербродов. Порция супа или овощей не помешает стройности, а вот хлеб с колбасой и майонезом вполне сможет.

Небрежность

Во время обеда отвлекитесь от всех гаджетов и сосредоточьтесь на трапезе. Пища, съеденная в спешке, не пережевывается тщательно, в результате она не успевает усваиваться и не возникает обратной связи между количеством потребляемой пищи и чувством насыщения.

Отсутствие свежих овощей

Во время обеда сделайте упор на свежие или запеченные овощи. Они улучшают обмен веществ и помогают быстро избавиться от лишних килограмм. Помимо этого, овощи долго перевариваются, а значит чувство голода вас не побеспокоит.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие ошибки часто совершаются за завтраком.

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