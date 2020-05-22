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При каких заболеваниях помогают орехи кешью

Орехи кешью обладают ценными свойствами

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

При каких заболеваниях помогают орехи кешью

Орехи давно занимают в системе питания почетное местоОни обладают не только сладким легким вкусом, но и целым рядом полезных свойств. Например, в состав кешью входит практически весь спектр существующих витаминов и ценных минералов, поэтому его необходимо включать в свой рацион. Это орех способен помочь при различных недугах. 

Польза кешью велика в профилактике кожных заболеваниях, их рекомендуют людям страдающим экземой, псориазом и иными кожными проблемами, возникающими из-за нарушения обмена веществ.

Помимо этого, кешью укрепляют иммунную систему организма. Если употреблять орех умеренно, но регулярно, то возможно нормализовать уровень холестерина в крови. А различные недуги и инфекционные заболевания станут обходить вас стороной.

Орехи кешью обладают: антисептическими, тонизирующими, антибактериальными и антимикробными свойствами. На родине кешью, орехи и их отвар используют при  бронхите, астме, а также гриппе и других воспалениях.

Употребление кешью полезно для здоровья сердца и сосудов, при сахарном диабете и при желудочно-кишечных расстройствах и даже при дизентерии.

Еще одним плюсом кешью является их низкая калорийность по сравнению с грецкими орехами или фундуком.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие орехи обязательно нужно есть мужчинам.


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Источник: http://vegalook.com/shop/naturalnye-masla/pasta-iz-orexov-keshyu/
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