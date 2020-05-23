Названы пять продуктов для хорошего пищеварения

Наверное, каждый хоть раз в жизни сталкивался с проблемами пищеварительной системы. Нарушить ее работу могут постоянные стрессы, сидячий образ жизни, прием препаратов и, конечно же, рацион питания. Какие продукты помогают "устранить сбой" и улучшают пищеварение?

Свекла

В состав этого овоща входит бетаин и бетанин. Они относятся к липотронным веществам, принимающим активное участие в жировом обмене и улучшающим деятельность клеток печени. Клетчатка, содержащаяся в свекле, активизирует выделение пищеварительных соков, облегчая этим передвижение пищи по пищеварительному тракту.

Имбирь

Этот продукт богат на витамины и микроэлементы, которые помогают пищеварению. Он известен своими антисептическими свойствами и является главным помощником в борьбе с паразитами. Имбирь повышает активность липазы и других пищеварительных ферментов.

Авокадо

Этот фрукт богат здоровыми жирами и клетчаткой. Уникальная комбинация этих веществ помогает правильному пищеварению и поджелудочной железе. В его плодах содержится большое количество антибактериальных веществ, которые своим комплексным воздействием способны восстановить поврежденную слизистую желудка. Авокадо способно улучшить состав кишечной микрофлоры и снизить кислотность желудка.

Чернослив

Польза чернослива для пищеварительной системы общеизвестна уже давно. В черносливе содержится дигидрофенил — изатин, который способствует легкому и естественному очищению кишечника, иными словами, чернослив действует, как мягкое слабительное. При гастритах с пониженной кислотностью этот продукт улучшает пищеварение.

Геркулес

Геркулесовая каша полезна при заболеваниях желудка и поджелудочной железы. Витамин Е, содержащийся в геркулесе, помогает желудку в борьбе с вредным влиянием жирной пищи и нормализует работу кишечника. Также его стоит употреблять при низкой кислотности желудка и при гастрите.

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