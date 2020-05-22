Почему не стоит пить во время еды: главные причины

Диетологи говорят, что воду необходимо пить за полчаса до или после еды, тогда она принесет максимальную пользу организму. Но многие люди пренебрегают этим правилом и сталкиваются с проблемами пищеварения. Почему же стоит отказаться от напитков во время трапезы?

Вы можете съесть больше своей нормы

Вода может дать ложное чувство сытости — и вы сначала съедите меньше, чем действительно требовалось, а затем начнете перекусывать, что, в свою очередь, повлечет за собой переедание.

Пищеварение ухудшится

Вода обеспечивает правильную работу ЖКТ. Но полезна она только не во время еды и только в теплом виде. Почему? Пища должна хорошо перевариваться, на это нужна энергия. Один стакан холодной воды — и ваш организм начнет расходовать запас энергии на то, чтобы согреть тело. А пищеварение в итоге только пострадает.

Негативное влияние на кислотность желудочного сока

Вполне очевидно, что алкоголь, газировка и прочие напитки промышленного производства могут причинить куда больше вреда, чем не вовремя выпитая вода, — все дело в кислотах. Некоторые высококислотные напитки могут очень негативно повлиять на состояние ЖКТ и в итоге привести к синдрому раздраженного кишечника.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему для здоровья полезно начинать день со стакана обычной питьевой воды.

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