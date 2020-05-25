"Бокальчик-другой": врачи рассказали о пользе вина для женщин

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Вино - традиционный напиток для любовных свиданий и семейных пикников на природе. Как правило, именно этот алкогольный напиток, добавляющий образу томности и загадочности, заказывают в ресторанах женщины. И совсем не зря! Ученые доказали, что для женского организма вина несут не только раскрепощение, но и пользу.
Как оказалось, этот виноградный напиток содержит высокое количество витаминов, минералов, флавоноидов, благотворно влияющих на жизнедеятельность и функциональность женских органов.
Кроме того, в состав вина входит полифенолы, которые борются со свободными радикалами. Проще говоря, этот напиток является средством профилактики рака.
В состав входит еще один полезный компонент под названием "ресвератол" — мощный антиоксидант, предотвращающий сердечно-сосудистые заболевания. Также это вещество повышает иммунитет и помогает сохранить молодость, что особенно актуально для женщин.
Однако, кроме этого, вино можно использовать и как тоник-лосьон для кожи: lля девушек с жирной кожей рекомендуется использовать красное полусухое. А вот решить проблему сухости кожи поможет сладкое вино.
Настоящей процедурой SPA станет ванная с вином — влейте одну бутылку в теплую воду, расслабьтесь и полчаса удовольствия принесут ощутимый результат на коже, сделав ее бархатной и румяной.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что для астронавтов, которые могут стать первыми колонизаторами планеты Марс, врачи рекомендуют пить вино.
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