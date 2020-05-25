Идеальный завтрак: пять лучших добавок к каше

Многие люди привыкли завтракать кашей, потому что она заряжает энергией, дарит чувство сытости и прилив сил. Но разнообразить ее вкус и сделать максимально полезной можно с помощью нескольких вкусных добавок.

Фрукты

Это самый простой и полезный способ подсластить овсянку или любую другую кашу. Все фрукты – кладезь полезных веществ, витаминов и минералов. К тому же фрукты придают бодрости и поднимают настроение. С овсянкой лучше всего сочетаются бананы, яблоки и груши. Рисовая каша тоже хорошо сочетается с яблоками. В целом же фрукт может быть любой, главное, чтобы вам нравилось.

Ягоды

В отличие от фруктов в порцию можно добавить целую горстку различных ягод. Обладая уникальным витаминно-минеральным составом, ягоды укрепляют иммунитет, нормализуют работу сердечно-сосудистой системы, обладают антисептическим, противовоспалительным и ранозаживляющим свойствами.

Орехи и сухофрукты

Сушеные фрукты – отличная альтернатива свежим фруктам в любой сезон. Выбирайте курагу, чернослив, изюм. Так, для рисовой каши отлично подойдут изюм и курага; пшено тоже хорошо сочетается с вышеперечисленными вариантами. К сухофруктам можно добавить и орехи. Это могут быть кешью, миндаль, фундук, грецкий и бразильский орехи.

Мед

Если кашу вы воспринимаете только сладкую, то настоятельно рекомендуется заменить сахар на ложечку меда. Несмотря на то что по калорийности эти продукты примерно одинаковы, их действие на организм заметно различается. Так, мед заметно лучше усваивается, представляет собой кладезь полезных веществ и витаминов, не откладывается в виде лишних сантиметров на талии.

Варенье

Это может быть варенье из одного вида, а может быть целый микс из ягод и фруктов. Так, варенье из вишни или смородины богато витамином С. А абрикосовое улучшает память и функции головного мозга, благотворно влияет на работу сердца. Варенье смело можно добавлять в овсяную, кукурузную, рисовую, манную, пшенную каши.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какая каша помогает укрепить иммунитет.

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