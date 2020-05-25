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Пять необычных продуктов, которые стоит попробовать

О существовании некоторых продуктов многие и не знают

сегодня, 17:35
Автор:

• Светлана Шкурупий

Пять необычных продуктов, которые стоит попробовать

В мире существует множество необычных продуктов, которые удивляют, как своим внешним видом, так и вкусом. Некоторые из них можно заказать только через интернет или привести из экзотического путешествия, а некоторые, наверное, можно найти и на прилавках супермаркетов.

Тамарилло

Плод может использоваться как овощ (наряду с картофелем, томатами, баклажанами), так и как фрукт. Он сочетает в себе кислый, сладкий и соленый вкус, схожий с крыжовником, смородиной, томатом и маракуйей. Тамарилло содержит в себе витамины групп А, В, С, Е, РР, калий, фосфор, кальций, магний и железо. Употребляют этот плод обычно в сыром виде.

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Гранадилла

Это один из самых популярных экзотических фруктов. Съедобной частью гранадиллы являются семена в желеообразной оболочке. Эта мякоть очень оригинальная по своей структуре, сладкая, с легкой и приятной кислинкой и экзотичным ароматом. Хотя гранадилла родственница маракуйи и внешне напоминает ее, но отличается насыщенным сладким вкусом.

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Трюфельная соль

Это приправа, которая содержит соль вместе с небольшими кусочками черных и/или белых трюфелей. Она имеет земляной, слегка острый и часто имеющий мускусные оттенки, подобный чесноку аромат. Морская соль белого трюфеля обычно имеет более мягкий аромат и более тонкий вкус, чем морская соль черного трюфеля.

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Черный чеснок

Это одновременно уникальная пищевая добавка и самостоятельное экзотическое блюдо с неповторимым вкусом и ароматом. Черный чеснок содержит витамины, минералы, является одним из самых богатых источников антиоксидантов, поэтому эффективно повышает иммунитет, препятствует старению. Этот чеснок не имеет запаха, а на вкус сладкий.

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Чернила каракатицы

Чернила каракатицы, с пользой которых не поспоришь, наделены от природы множеством витаминов, аминокислот, микро — и макроэлементов. А еще их отличает неповторимый солоноватый морской вкус, придающий пище особое очарование.

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Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты следует покупать про запас.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/26903-15-neobychnykh-produktov-kotorye-stoit-poprobovat
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