Пять необычных продуктов, которые стоит попробовать

В мире существует множество необычных продуктов, которые удивляют, как своим внешним видом, так и вкусом. Некоторые из них можно заказать только через интернет или привести из экзотического путешествия, а некоторые, наверное, можно найти и на прилавках супермаркетов.

Тамарилло

Плод может использоваться как овощ (наряду с картофелем, томатами, баклажанами), так и как фрукт. Он сочетает в себе кислый, сладкий и соленый вкус, схожий с крыжовником, смородиной, томатом и маракуйей. Тамарилло содержит в себе витамины групп А, В, С, Е, РР, калий, фосфор, кальций, магний и железо. Употребляют этот плод обычно в сыром виде.





Гранадилла

Это один из самых популярных экзотических фруктов. Съедобной частью гранадиллы являются семена в желеообразной оболочке. Эта мякоть очень оригинальная по своей структуре, сладкая, с легкой и приятной кислинкой и экзотичным ароматом. Хотя гранадилла родственница маракуйи и внешне напоминает ее, но отличается насыщенным сладким вкусом.





Трюфельная соль

Это приправа, которая содержит соль вместе с небольшими кусочками черных и/или белых трюфелей. Она имеет земляной, слегка острый и часто имеющий мускусные оттенки, подобный чесноку аромат. Морская соль белого трюфеля обычно имеет более мягкий аромат и более тонкий вкус, чем морская соль черного трюфеля.





Черный чеснок

Это одновременно уникальная пищевая добавка и самостоятельное экзотическое блюдо с неповторимым вкусом и ароматом. Черный чеснок содержит витамины, минералы, является одним из самых богатых источников антиоксидантов, поэтому эффективно повышает иммунитет, препятствует старению. Этот чеснок не имеет запаха, а на вкус сладкий.





Чернила каракатицы



Чернила каракатицы, с пользой которых не поспоришь, наделены от природы множеством витаминов, аминокислот, микро — и макроэлементов. А еще их отличает неповторимый солоноватый морской вкус, придающий пище особое очарование.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие продукты следует покупать про запас.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!