Вкусно, но вредно: как перестать пить чай со сладостями

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Чаще всего к чаю на стол подаются вкусные печеньки, тортики или пирожные, перед которыми невозможно устоять. Со временем, пить чай или кофе со сладостями входит в привычку, от которой избавиться сложно. Но это грозит не только лишним весом, но и другими проблемами со здоровьем. Как же от этого избавиться?
Выбирайте хороший чай
Вкусный и хороший чай не хочется перебивать ничем, даже сладким. Поэтому вместо пирожных и тортиков, приобретите настоящий индийский или китайский чай. Он обладает насыщенным вкусом и ароматом, его хочется пить не спеша, наслаждаясь каждым глотком.
Перейдите на "здоровые" сладости
Если вы совсем не можете обойтись без сладкого, тогда отдайте предпочтение сухофруктам и орехам. В их составе содержится большое количество полезных микроэлементов и витаминов, они повышают настроение и положительно влияют на здоровье. Только помните, что эти продукты весьма калорийны.
Не пейте чай от скуки
Чайные перерывы можно устраивать хоть каждые полчаса, это может быть и от скуки. Но к чаю постоянно прибавляются то печеньки, то конфетки, то бутерброды. А это уже заметно отразиться на вашей фигуре. Составьте себе расписание приемов пищи и строго следуйте ему. Если ничем заняться, то переключайте внимание не на еду, а на занятия спортом или другие полезные дела.
Считайте чаепитие за полноценный прием пищи
Если вы не можете пить чай без сладкого, тогда засчитывайте его, как полноценный прием пищи. Чтобы избежать переедания и других проблем со здоровьем, принимайте пищу с интервалом в 4 часа.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно сочетать чай с едой.
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