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Вкусно, но вредно: как перестать пить чай со сладостями

Многие люди привыкли «заедать» чай любимыми сладостями

27 мая 2020, 15:10
Автор:

Светлана Шкурупий

Вкусно, но вредно: как перестать пить чай со сладостями

Чаще всего к чаю на стол подаются вкусные печеньки, тортики или пирожные, перед которыми невозможно устоять. Со временем, пить чай или кофе со сладостями входит в привычку, от которой избавиться сложно. Но это грозит не только лишним весом, но и другими проблемами со здоровьем. Как же от этого избавиться?

Выбирайте хороший чай

Вкусный и хороший чай не хочется перебивать ничем, даже сладким. Поэтому вместо пирожных и тортиков, приобретите настоящий индийский или китайский чай. Он обладает насыщенным вкусом и ароматом, его хочется пить не спеша, наслаждаясь каждым глотком.

Перейдите на "здоровые" сладости

Если вы совсем не можете обойтись без сладкого, тогда отдайте предпочтение сухофруктам и орехам. В их составе содержится большое количество полезных микроэлементов и витаминов, они повышают настроение и положительно влияют на здоровье. Только помните, что эти продукты весьма калорийны.

Не пейте чай от скуки

Чайные перерывы можно устраивать хоть каждые полчаса, это может быть и от скуки. Но к чаю постоянно прибавляются то печеньки, то конфетки, то бутерброды. А это уже заметно отразиться на вашей фигуре. Составьте себе расписание приемов пищи и строго следуйте ему. Если ничем заняться, то переключайте внимание не на еду, а на занятия спортом или другие полезные дела.

Считайте чаепитие за полноценный прием пищи

Если вы не можете пить чай без сладкого, тогда засчитывайте его, как полноценный прием пищи. Чтобы избежать переедания и других проблем со здоровьем, принимайте пищу с интервалом в 4 часа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно сочетать чай с едой.


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Источник: https://bazaar.ru/beauty/health/kak-perestat-pit-chay-so-sladostyami-izbavlyaemsya-ot-vrednoy-privychki/
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