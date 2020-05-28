Полезные привычки для здоровья щитовидной железы

Щитовидная железа хоть и маленький орган, зато очень важный. Точнее, она - важнейший элемент эндокринной системы, поэтому ее нужно беречь. А в этом вам помогут простые и полезные привычки.

Ограничьте себя от стрессов

При современном ритме жизни сложно обойтись без стрессов и нервного напряжения, но следует бороться с негативом. Во время страха, ярости или беспокойства в организме вырабатывается кортизол, а его высокий уровень ведет к неприятным последствиям. Чем меньше вы будете нервничать, тем здоровее будет ваш организм.

Больше ненасыщенных жиров

Правильно сформируйте свой рацион питания, чтобы в нем было больше ненасыщенных жиров. Они содержатся в орехах, яйцах, жирных видах рыбы, а также авокадо. Эти вещества поддерживают работу щитовидной железы.

Меньше сои

Соя может вызывать гипотериоз - состояние, когда вырабатывается недостаточно гормона щитовидной железы. Она не позволяет организму поглощать йод, необходимый для нормальной работы щитовидки.

Меньше капусты и редиса

В целом, эти овощи очень вкусные и полезные, но если их потреблять в сыром виде в большом количестве, то может развиться зоб - опухолевидное увеличение щитовидной железы.

Отказ от курения

Из-за курения щитовидка вырабатывает больше гормонов, чем нужно организму, возникает гипертиреоз. Кроме того, токсичные вещества в дыме мешают нормальному усвоению йода, что в итоге приводит к заболеваниям этого органа.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда стоит проверить состояние щитовидной железы.

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