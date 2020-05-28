Полезные привычки для здоровья щитовидной железы

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Щитовидная железа хоть и маленький орган, зато очень важный. Точнее, она - важнейший элемент эндокринной системы, поэтому ее нужно беречь. А в этом вам помогут простые и полезные привычки.
Ограничьте себя от стрессов
При современном ритме жизни сложно обойтись без стрессов и нервного напряжения, но следует бороться с негативом. Во время страха, ярости или беспокойства в организме вырабатывается кортизол, а его высокий уровень ведет к неприятным последствиям. Чем меньше вы будете нервничать, тем здоровее будет ваш организм.
Больше ненасыщенных жиров
Правильно сформируйте свой рацион питания, чтобы в нем было больше ненасыщенных жиров. Они содержатся в орехах, яйцах, жирных видах рыбы, а также авокадо. Эти вещества поддерживают работу щитовидной железы.
Меньше сои
Соя может вызывать гипотериоз - состояние, когда вырабатывается недостаточно гормона щитовидной железы. Она не позволяет организму поглощать йод, необходимый для нормальной работы щитовидки.
Меньше капусты и редиса
В целом, эти овощи очень вкусные и полезные, но если их потреблять в сыром виде в большом количестве, то может развиться зоб - опухолевидное увеличение щитовидной железы.
Отказ от курения
Из-за курения щитовидка вырабатывает больше гормонов, чем нужно организму, возникает гипертиреоз. Кроме того, токсичные вещества в дыме мешают нормальному усвоению йода, что в итоге приводит к заболеваниям этого органа.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, когда стоит проверить состояние щитовидной железы.
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