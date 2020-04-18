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5 основных причин для проверки щитовидной железы

Щитовидка — это главный производитель гормонов

сегодня, 03:25
Автор:

• Светлана Шкурупий

5 основных причин для проверки щитовидной железы

Многие люди жалуются на неполадки в работе щитовидной железы, но некоторые заболевания долгое время могут не проявлять себя. Врачи определили несколько признаков, на которые следуют обратить внимание и сходить на консультацию к эндокринологу.

Резкое колебание веса

При гипотериозе замедляются процессы метаболизма и нарушается водно-солевой баланс. Обратитесь к врачу, если у вас повышенный аппетит. Это признак того, что щитовидная железа производит слишком много гормонов.

Повышенная потливость

Усиленное потоотделение может сочетаться с нарушениями сердечного ритма, тревожностью. Если щитовидка вырабатывает недостаточно тиреотропных гормонов, процессы потоотделения и теплообмена нарушаются, организму сложнее избавиться от токсинов. Могут отекать лицо и конечности.

Сухость кожи

Нарушения в работе эндокринной системы часто отражаются на внешности. Понижая функцию потовых желез, гипотериоз делает кожные покровы сухими. В итоге вы можете заметить неприятную сухость ладоней, лица, а кожа на локтях часто становится грубой и шершавой, как наждачная бумага. Также могут быть ломкими ногти, обильно выпадать волосы.

Усталость, сонливость

Если вы стали часто уставать без видимых причин, буквально спите на ходу, сдайте кровь на уровень ТТГ (тиреотропный гормон). Нервная система тут же реагирует на неполадки в работе внутренних органов, и прежде всего на эндокринные сбои. При гипотериозе часто беспокоят бессонница и депрессия, а при гипертериозе имеет место быть чрезмерная эмоциональность и возбудимость.

Нерегулярный цикл

Половая система связана с эндокринной. Гипотериоз может спровоцировать дисфункцию яичников и отсутствие овуляции. Это так называемое эндокринное бесплодие, когда проблемы со щитовидкой мешают женщине забеременеть. Гипотериоз часто становится причиной развития раннего климакса, а гипертериоз влияет на половое влечение и снижает либидо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие признаки указывают на воспалительный процесс в организме. 


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1047242-5-prichin-proverit-schitovidku
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