Основные признаки воспалительного процесса в организме

Если заметили, что ваше самочувствие ухудшилось, обратите внимание на сигналы, которые посылает ваш организм. Врачи определили несколько признаков, указывающих на наличие воспалительного процесса.

- Скованность и болезненность суставов часто беспокоит людей на начальных стадиях аутоиммунных заболеваний, например, волчанки или подагры.

- Проблемы с пищеварением встречаются у людей с воспалительными процессами органов желудочно-кишечного тракта.

- Небольшое повышение артериального давления может говорить о воспалении в организме, ухудшении состояния сосудов.

- Постоянные простуды в зимнее время врачи тоже связывают с воспалительными процессами. Все дело в том, что воспалительные процессы истощают иммунную систему, она становится менее устойчивой к вирусам.

- Приступы голода характерны для человека, у которого клетки становятся резистентными к инсулину, таким образом уровень глюкозы в крови повышается и механизмы контроля ее концентрации рушатся, развивается сахарный диабет.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие болезни может указывать состояние кожи.

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