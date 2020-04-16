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Основные признаки воспалительного процесса в организме

Именно воспаление является нашей первой линией защиты

сегодня, 18:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Основные признаки воспалительного процесса в организме

Если заметили, что ваше самочувствие ухудшилось, обратите внимание на сигналы, которые посылает ваш организм. Врачи определили несколько признаков, указывающих на наличие воспалительного процесса. 

- Скованность и болезненность суставов часто беспокоит людей на начальных стадиях аутоиммунных заболеваний, например, волчанки или подагры.

- Проблемы с пищеварением встречаются у людей с воспалительными процессами органов желудочно-кишечного тракта.

- Небольшое повышение артериального давления может говорить о воспалении в организме, ухудшении состояния сосудов.

- Постоянные простуды в зимнее время врачи тоже связывают с воспалительными процессами. Все дело в том, что воспалительные процессы истощают иммунную систему, она становится менее устойчивой к вирусам. 

- Приступы голода характерны для человека, у которого клетки становятся резистентными к инсулину, таким образом уровень глюкозы в крови повышается и механизмы контроля ее концентрации рушатся, развивается сахарный диабет. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на какие болезни может указывать состояние кожи.


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Источник: https://kolobok.ua/semejnyj-doktor-new/zhenskoe-zdorove/1195151-7-priznakov-vospalitelnogo-protsessa-v-organizme
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