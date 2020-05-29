Врачи рассказали, кому нельзя есть сливочное масло

Организм в достаточном количестве должен получать витамины и ценные микроэлементы, поэтому ваш рацион питания должен быть разнообразным. Сливочное масло является продуктом с высокой пищевой ценностью и обладает многими полезными свойствами. Но его разрешается есть не всем. Какие существуют противопоказания?

Известно, что сливочное масло богато на витамин А, который улучшает зрение, метаболизм и ускоряет регенерацию клеток. Еще в нем есть витамины Е, К и Д, а также кальций, фосфор, калий и другие вещества. Благодаря наличию большого количества незаменимых жирных кислот и витаминов, этот продукт положительно влияет на состояние кожи, волос, ногтей, костной системы и иммунитета. Но в сливочном масле также есть холестерин, который считается вредным для организма, поэтому ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять его в сутки не более 30 г.

Также от этого молочного продукта следует отказаться людям, страдающим сердечными проблемами, а также тем, у кого повышенный холестерин, острый панкреатин, гипертония и желчекаменная болезнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое масло уничтожает жир на животе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!