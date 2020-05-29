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Врачи рассказали, кому нельзя есть сливочное масло

Сливочное масло - один из самых популярных продуктов в мире

29 мая 2020, 08:35 comments1369
Автор:

Светлана Шкурупий

Врачи рассказали, кому нельзя есть сливочное масло

Организм в достаточном количестве должен получать витамины и ценные микроэлементы, поэтому ваш рацион питания должен быть разнообразным. Сливочное масло является продуктом с высокой пищевой ценностью и обладает многими полезными свойствами. Но его разрешается есть не всем. Какие существуют противопоказания?

Известно, что сливочное масло богато на витамин А, который улучшает зрение, метаболизм и ускоряет регенерацию клеток. Еще в нем есть витамины Е, К и Д, а также кальций, фосфор, калий и другие вещества. Благодаря наличию большого количества незаменимых жирных кислот и витаминов, этот продукт положительно влияет на состояние кожи, волос, ногтей, костной системы и иммунитета. Но в сливочном масле также есть холестерин, который считается вредным для организма, поэтому ВОЗ рекомендует взрослым людям употреблять его в сутки не более 30 г.

Также от этого молочного продукта следует отказаться людям, страдающим сердечными проблемами, а также тем, у кого повышенный холестерин, острый панкреатин, гипертония и желчекаменная болезнь.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какое масло уничтожает жир на животе.


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Источник: https://www.7mednews.ru/eat/17423-skolko-slivochnogo-masla-mozhno-est-i-komu-stoit-ot-nego-otkazatsya.html
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