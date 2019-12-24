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Врачи определили самое полезное варенье для иммунитета

Зима — самое время открыть баночку с ароматным вареньем

сегодня, 10:45
Автор:

• Светлана Шкурупий

В холодную погоду, когда существует высокий риск подхватить грипп или простуду, наш организм нуждается в особой защите. Врачи определили, с помощью какого варенья можно эффективно укрепить иммунную систему.

Облепиховое варенье 

Это настоящее природное лекарство, которое обладает не только полезными свойствами, но и чудесным ароматом. В состав ягод облепихи входят витамины С, В1, В2, а также К и Е. Также эти плоды содержат фитонциды – активные вещества, которые подавляют развитие болезнетворных бактерий. 

Клюквенное варенье 

Не обойтись зимой и без клюквенного варенье, которое богато на витамины, полезные вещества и органические кислоты, помогающие организму выстоять против инфекционных заболеваний. Ягоды клюквы особенно полезны людям, жалующимся на проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистой системы. Клюква также обладает жаропонижающими и противовоспалительными свойствами.

Варенье из черноплодной рябины

Плоды рябины давно применяются в народной медицине для лечения различных заболеваний. Варенье из этой ягоды помогает улучшить работу желудочно-кишечного тракта, нормализовать давление, а также очистить сосуды. Еще черноплодная рябина эффективно защищает организм от простудных заболеваний, оказывая противоаллергическое и антиоксидантное действие.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие напитки помогут зимой укрепить иммунную систему. 

Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=110413
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