Болезни, которые можно лечить с помощью лимона

Многие заболевания поддаются лечению благодаря народным средствам. Так, с помощью лимона, который содержит массу полезных витаминов и веществ, можно облегчить симптомы некоторых недугов и снизить очаги их воспаления.

Если болит горло

Благодаря лимонной кислоте уничтожаются бактерии, а эфирные масла лимона оказывают успокоительный эффект на слизистую оболочку горла и полости рта. Если болезнь находится на начальном этапе, съешьте лимон со шкуркой, а также в течении дня пейте лимонный сок, разбавленный с водой. Этот метод станет хорошей альтернативой таблеткам.

Если бронхит

Этим цитрусовым можно лечить заболевания дыхательных путей, в частности бронхит. Для этого нужно смешать сок лимона и тертый хрен, и принимать по одной чайной ложке несколько раз в день. Только после приема смеси нужно полчаса воздержаться от пищи и воды.

Если тошнит

Лимон является отличным средством от тошноты, поэтому его часто рекомендуют беременным при токсикозе. Можно положить дольку лимона в рот и подождать несколько минут или выпить сок лимона, смешанный с чайной ложкой соды.

Если гепатит

Людям с гепатитом рекомендуется пить воду с лимонным соком на ежедневной основе. Очистите один лимон, разрежьте его пополам, залейте одну половинку кипятком и оставьте настаиваться в течение 12 часов. Необходимо раз в день выпивать один стакан такого напитка на пустой желудок.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, чем полезны замороженные лимоны.

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