Как заставить себя меньше есть: совет диетологов

Ученые из Дании в ходе многих исследований выяснили, как можно эффективно сбросить вес и контролировать приемы пищи. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Эксперты заявили, что необходимо пересмотреть свой рацион питания и включить в него побольше продуктов, богатых растительной клетчаткой. Ученые считают, что клетчатка, совмещенная с белковыми блюдами, поможет быстрее сбросить лишние килограммы и контролировать повышенный аппетит. Источниками клетчатки являются: бобовые культуры, фрукты, зелень, миндальные орехи и прочее. Этот элемент очень важен для поддержания нормального веса. Употребляя большое количество клетчатки, человек быстро насыщается даже небольшое порцией еды и не испытывает чувство голода.

Исследователи провели эксперимент, результаты которого показали, что люди, которые предпочитают блюда с высоким содержанием белка и клетчатки чувствуют насыщение гораздо дольше, и потребляют намного меньше калорий при следующих приемах пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван еще один секрет быстрого похудения.

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