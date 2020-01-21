Язык

Українська

Русский

Coinspot 23.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 23.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Как заставить себя меньше есть: совет диетологов
НОВОСТИ Все новости

Как заставить себя меньше есть: совет диетологов

В первую очередь, нужно пересмотреть рацион питания

21 января 2020, 13:00
Автор:

• Светлана Шкурупий

Ученые из Дании в ходе многих исследований выяснили, как можно эффективно сбросить вес и контролировать приемы пищи. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Эксперты заявили, что необходимо пересмотреть свой рацион питания и включить в него побольше продуктов, богатых растительной клетчаткой. Ученые считают, что клетчатка, совмещенная с белковыми блюдами, поможет быстрее сбросить лишние килограммы и контролировать повышенный аппетит. Источниками клетчатки являются: бобовые культуры, фрукты, зелень, миндальные орехи и прочее. Этот элемент очень важен для поддержания нормального веса. Употребляя большое количество клетчатки, человек быстро насыщается даже небольшое порцией еды и не испытывает чувство голода.

Исследователи провели эксперимент, результаты которого показали, что люди, которые предпочитают блюда с высоким содержанием белка и клетчатки чувствуют насыщение гораздо дольше, и потребляют намного меньше калорий при следующих приемах пищи.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что назван еще один секрет быстрого похудения. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/vrachi-podskazali-kak-nauchitsya-menshe-est
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...