Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 25.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Здоровье народная медицина Простые методы, которые облегчат зубную боль
НОВОСТИ Все новости

Простые методы, которые облегчат зубную боль

Эти способы снимают боль, но не устраняют ее причину

24 января 2020, 10:50
Автор:

• Светлана Шкурупий

Зубная боль бывает настолько мучительной, что мешает нормально функционировать на протяжении дня и приходится искать методы, чтобы ее устранить. Лучше всего в такой ситуации - обратиться сразу к стоматологу, но если такой возможности нет, представляем несколько эффективных способов.

Соленая вода

Возьмите одну чайную ложку соли и разведите ее в стакане теплой воды, этим раствором в течении дня полощите ротовую полость. Соленая вода является естественным дезинфицирующим средством, поэтому поможет снять воспаление и уменьшить боль. 

Холодный компресс

С помощью такого компресса уменьшится отечность и воспаление, потому что от холода сосуды сузятся и боль немного утихнет. На 15 минут приложите к больному месту полотенце, смоченное в холодной воде или оберните в него несколько кубиков льда. 

Чеснок

При зубной боли может помочь чеснок. Возьмите одну головку чеснока и разжуйте его, а если боль не позволяет, тогда измельчите его и приложите на проблемный зуб. Этот продукт уничтожит бактерии, которые привели к воспалению и облегчит боль.  

Обезболивающие 

Если боль застала в расплох, когда под рукой нет народных средств, тогда воспользуйтесь обезболивающими средствами. Можно выпить таблетку или положить ее кусочек на больной зуб.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя отбеливать зубы в домашних условиях. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/lifestyle/ru/chto_delat_kogda_bolit_zub_prostye_metody_n929938
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...