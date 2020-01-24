Простые методы, которые облегчат зубную боль

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Зубная боль бывает настолько мучительной, что мешает нормально функционировать на протяжении дня и приходится искать методы, чтобы ее устранить. Лучше всего в такой ситуации - обратиться сразу к стоматологу, но если такой возможности нет, представляем несколько эффективных способов.
Соленая вода
Возьмите одну чайную ложку соли и разведите ее в стакане теплой воды, этим раствором в течении дня полощите ротовую полость. Соленая вода является естественным дезинфицирующим средством, поэтому поможет снять воспаление и уменьшить боль.
Холодный компресс
С помощью такого компресса уменьшится отечность и воспаление, потому что от холода сосуды сузятся и боль немного утихнет. На 15 минут приложите к больному месту полотенце, смоченное в холодной воде или оберните в него несколько кубиков льда.
Чеснок
При зубной боли может помочь чеснок. Возьмите одну головку чеснока и разжуйте его, а если боль не позволяет, тогда измельчите его и приложите на проблемный зуб. Этот продукт уничтожит бактерии, которые привели к воспалению и облегчит боль.
Обезболивающие
Если боль застала в расплох, когда под рукой нет народных средств, тогда воспользуйтесь обезболивающими средствами. Можно выпить таблетку или положить ее кусочек на больной зуб.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему
нельзя отбеливать зубы в домашних условиях.
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