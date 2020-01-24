Простые методы, которые облегчат зубную боль

Зубная боль бывает настолько мучительной, что мешает нормально функционировать на протяжении дня и приходится искать методы, чтобы ее устранить. Лучше всего в такой ситуации - обратиться сразу к стоматологу, но если такой возможности нет, представляем несколько эффективных способов.

Соленая вода

Возьмите одну чайную ложку соли и разведите ее в стакане теплой воды, этим раствором в течении дня полощите ротовую полость. Соленая вода является естественным дезинфицирующим средством, поэтому поможет снять воспаление и уменьшить боль.

Холодный компресс

С помощью такого компресса уменьшится отечность и воспаление, потому что от холода сосуды сузятся и боль немного утихнет. На 15 минут приложите к больному месту полотенце, смоченное в холодной воде или оберните в него несколько кубиков льда.

Чеснок

При зубной боли может помочь чеснок. Возьмите одну головку чеснока и разжуйте его, а если боль не позволяет, тогда измельчите его и приложите на проблемный зуб. Этот продукт уничтожит бактерии, которые привели к воспалению и облегчит боль.

Обезболивающие

Если боль застала в расплох, когда под рукой нет народных средств, тогда воспользуйтесь обезболивающими средствами. Можно выпить таблетку или положить ее кусочек на больной зуб.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему нельзя отбеливать зубы в домашних условиях.



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