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С помощью ароматов можно осваивать новую информацию

Вдыхая аромат розы, школьники легче усвоили английские слова

сегодня, 13:32
Автор:

• Анастасия Лысенко

Немецкие ученные установили, что в повседневной жизни использовать ароматы можно не только для приятного запаха, но и для обучения. Об этом передает "Страна Здоровья".

Как отмечается, осваивать новые знания и вдыхать ароматы можно во время сна. К такому выводу эксперты пришли после того, как провели исследование. Участие в нем принимали школьники, которых пригласили в лабораторию сна.

Так, было установлено, что положив на стол палочки с ароматом розы, ученики смогли легче запомнить английские слова. Участие в данном эксперименте приняли 54 школьников. При этом была группа школьников, которым использовать палочки во время сна запретили. Их результаты в изучении новых слов оказались хуже. То есть те, кто вдыхал аромат розы, смогли достичь намного большего успеха в изучении английского.

По словам руководителя исследования доктора Юргена Корнмайера, ученики смогли показать, что эффект от использования ароматов работает и в повседневной жизни.

Ранее портал "Комментарии" писал, что у Tiffany Co вышли первые парные ароматы.


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Источник: http://zdorovia.com.ua/news/43322aromati-yaki-pokraszuyut-zapamyatovuvannya.html
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