У Tiffany Co вышли первые парные ароматы

Всемирноизвестная нью-йоркская ювелирная компания Tiffany & Co презентовала новые ароматы. Известно, что духи под названием Tiffany & Love - парные, однако классифицируются как унисекс, подходят и мужчинам, и женщинам, кому какой дарить – не имеет значения, все зависит от личных предпочтений.

В официальном блоге компании говорится, что оба запахи напоминают "секси-прогулку в лесу". Что бы это ни значило, в обоих композициях чувствуются древесные ноты, благодаря которым ароматы вышли свежими, травянистыми, напоминающие о чистом лесном воздухе. "Новый аромат имеет неповторимые нотки, именно так пахнет голубая секвойя", - поделились создатели.

Стоит отметить, что флакон выполнен в фирменном оттенке Tiffany. Кроме того, упаковка чем-то напоминает консервную банку. Автором такого дизайна стал креативный директор бренда Род Кракоф. Парфюмы уже постпили в продажу, их стоимость, в зависимости от объема, составляет от 77 до 135 долларов.

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