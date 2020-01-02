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Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом

Персонаж уже появлялся в предыдущих коллекциях бренда

сегодня, 19:35
Автор:

• Ростопира Наталья

Известный итальянский дом моды Gucci выпустил новую коллекцию, посвященную главному символу 2020 года - мыши. Так, на линейке одежды красуется полюбившейся миллионам персонаж Disneyland, Микки Маус. Промоакцией капсульной коллекции занялась компания "Уолт Дисней".

Известно, что обувь, кожаные изделия, одежда, часы, ювелирные украшения и шарфы из новой коллекции предназначены не только для женщин, но и для мужчин. Модельеры Gucci соединили Микки Мауса с фирменными флорентийскими мотивами. Стоит отметить, что бренд уже использовал  изображение известного персонажа из мультфильма в коллекции сезона весна-лето 2019 и линейке Resort 2020.

В частности, для этой капсульной коллекции была представлена новая монограмма Mini GG Supreme с принтом Микки Мауса. Бежевая и черная ткань напоминает винтажный фирменный узор лейбла из восьмидесятых годов, воспроизведенный с помощью цифровой печати, смешанный с изображением персонажа из мультфильма, появляющегося в различных масштабах. Этот материал использовался для обуви, а также для сумок и небольших кожаных изделий, сумок-ведер, мини-рюкзаков, кошельков, обложек для паспорта и чехлов для iPhone. Бейсбольные кепки, багаж, футляры для шляп и даже футляры для гитары, выполненные из той же ткани.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Disney выпустили игрушечного малыша Йоду.


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Источник: https://www.gucci.com/nl/en_gb/
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