Gucci выпустил коллекцию с Микки Маусом

Известный итальянский дом моды Gucci выпустил новую коллекцию, посвященную главному символу 2020 года - мыши. Так, на линейке одежды красуется полюбившейся миллионам персонаж Disneyland, Микки Маус. Промоакцией капсульной коллекции занялась компания "Уолт Дисней".

Известно, что обувь, кожаные изделия, одежда, часы, ювелирные украшения и шарфы из новой коллекции предназначены не только для женщин, но и для мужчин. Модельеры Gucci соединили Микки Мауса с фирменными флорентийскими мотивами. Стоит отметить, что бренд уже использовал изображение известного персонажа из мультфильма в коллекции сезона весна-лето 2019 и линейке Resort 2020.

В частности, для этой капсульной коллекции была представлена новая монограмма Mini GG Supreme с принтом Микки Мауса. Бежевая и черная ткань напоминает винтажный фирменный узор лейбла из восьмидесятых годов, воспроизведенный с помощью цифровой печати, смешанный с изображением персонажа из мультфильма, появляющегося в различных масштабах. Этот материал использовался для обуви, а также для сумок и небольших кожаных изделий, сумок-ведер, мини-рюкзаков, кошельков, обложек для паспорта и чехлов для iPhone. Бейсбольные кепки, багаж, футляры для шляп и даже футляры для гитары, выполненные из той же ткани.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Disney выпустили игрушечного малыша Йоду.



