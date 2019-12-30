Disney выпустили игрушечного малыша Йоду

Представители компании Disney не проигнорировали ажиотаж вокруг сериала "Мандалорец" и, в частности, одного из его главных героев. Откликнувшись на многочисленные просьбы фанатов они выпустили мерч к сериалу в виде плюшевого малыша Йоды.

Уже ни для кого не секрет, что этот персонаж стал популярнее самого сериала, ведь недавно малыш Йода даже украсил новогоднюю обложку The Hollywood Reporter. Ну а в ближайшее время он сможет поселиться и в вашей гостиной, нужно лишь заказать игрушку в онлайн-магазине Disney.

"Вероятно, стоило подготовить игрушки заранее и сделать так, чтобы они сразу были доступны. Зато мы получили большой резонанс вокруг персонажа", — объяснил поздний выпуск мерча продюсер сериала Джон Фавро.

Сейчас игрушка доступна только для предзаказа и компания сразу предупреждала, что не сможет доставить ее до Нового года. Получить доставку можно не ранее 3 января 2020-го года. Стоимость игрушки — 24,99 долларов.