Обувь Bottega Veneta стала мемом

Новинки итальянского дома высокой моды Bottega Veneta являются одними из самых популярных среди модников в этом году. Так, недавно бренд выпустил необычную обувь, которая стала интернет-мемом. Известно, что мюли желтого цвета вошла в новую коллекцию под названием Pre-Fall 2020. Обувь действительно имеет необычный дизайн: верхняя часть изделия выполнена в технике макраме.

В одном из Instagram-аккаунтов, посвященному модным вещам, появилась картинка, на которой мюли Bottega Veneta сравнили с лапшой быстрого приготовления. За сутки публикация набрала уже более 87 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили чувство юмора владельцев паблика Diet Prada, и принялись комментировать: "Они со вкусом креветок или мяса?", "Кто-то уже пробовал их варить?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Instagram появился новый тренд. Так, визажистка из Британии Кэйли Голдинг придумала необычный мейкап для новогодних вечеринок. Девушка превратила ресницы в рождественскую елку, украшенную звездой и кучей блесточек.





