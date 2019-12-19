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Обувь Bottega Veneta стала мемом

Творение не оставили без внимания владельцы Instagram-аккаунта Diet Prada

19 декабря 2019, 22:50
Автор:

• Ростопира Наталья

Новинки итальянского дома высокой моды Bottega Veneta являются одними из самых популярных среди модников в этом году. Так, недавно бренд выпустил необычную обувь, которая стала интернет-мемом. Известно, что мюли желтого цвета вошла в новую коллекцию под названием Pre-Fall 2020. Обувь действительно имеет необычный дизайн: верхняя часть изделия выполнена в технике макраме. 

В одном из Instagram-аккаунтов, посвященному модным вещам, появилась картинка, на которой мюли Bottega Veneta сравнили с лапшой быстрого приготовления. За сутки публикация набрала уже более 87 тысяч лайков.

Пользователи сети оценили чувство юмора владельцев паблика Diet Prada, и принялись комментировать: "Они со вкусом креветок или мяса?", "Кто-то уже пробовал их варить?".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Instagram появился новый тренд. Так, визажистка из Британии Кэйли Голдинг придумала необычный мейкап для новогодних вечеринок. Девушка превратила ресницы в рождественскую елку, украшенную звездой и кучей блесточек.


Источник: https://www.instagram.com/p/B6MVKL1HtEI/?utm_source=ig_embed
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