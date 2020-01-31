Три способа, которые помогут вылечить кашель

Если кашель не удается вылечить даже таблетками и длится он довольно долго, можно попробовать воспользоваться народными методами. Есть три приятных рецепта, которые помогут избавиться от кашля, пишет Hyser.

Как отмечается, один из способов - это употребление молока с медом. Такой рецепт поможет при сухом и раздражающем кашле.

В домашних условиях можно также самостоятельно сделать сироп от кашля. Достаточно купить черную редьку, вырезать и достать из нее сердцевину, а в середину налить мед. Редьке нужно дать возможность немного настояться, а после следует начать пить по 1 чайной ложке несколько раз в день. Также, на редьке можно аккуратно срезать вершок и использовать его в качестве крышечки, как на сахарнице. Из накрытой редьки мед не будет вытекать.

Второй способ борьбы с кашлем - печенные яблоки с медом. Их рекомендуют людям, болеющим на острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), или гриппом. Такой способ эффективен потому, что в яблоках есть противовоспалительная салициловая кислота. Также можно приготовить отвар из яблочных шкурок. Они насыщены витамином С, той же кислотой, а еще ценными микроэлементами и ферментами.

Употребление травяных чаев является третьим способом. А при болях в горле поможет полоскание отваром ромашки.

Ранее "Комментарии" писали, что Минздрав отчитался о заболеваемости ОРВИ в Украине.

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