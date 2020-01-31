Вылечить кариес можно на стадии пятна

Заметив белое пятно кариеса на зубах можно попробовать вылечить его самостоятельно. Развитие кариеса происходит постепенно, передает "Вести медицина".

Как отмечается, изменения начинают происходить в подповерхностном слое эмали, сам же поверхностный слой остается более сохраненным. Причина - оба слоя различаются по химическому составу. Появление пигментированного пятна - это начало патологического процесса. Далее, из поврежденного участка происходит потеря кальция, фосфора, магния, карбонатов. Кроме того, снижается плотность эмали и повышается ее растворимость. Но даже на этой стадии болезнь обратима, и с ней можно попробовать бороться.

Так, одним из эффективных способов является обработка кариозного белого пятна 2% водным раствором фторида натрия. Делать это нужно путем аппликации на протяжении 10 - 15 минут. Уже через вторые сутки необходимо взять жесткую щетку и чистить зубы кальцийфосфатсодержащим реминерализирующим гелем. Процедуру нужно повторять два раза в сутки по 3 минуты. Сам курс лечения продлиться от двух до 30 дней.

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