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Ученые нашли тот самый "эликсир вечной молодости"

Исследования показали, что гранатовый сок существенно сокращает эффект старения организма

сегодня, 10:10
Автор:

• Екатерина Белоброва

Ученые нашли тот самый "эликсир вечной молодости"

Проведя несколько медицинских исследований, ученые пришли к выводу, что натуральный гранатовый сок способен "затормозить" возрастные процессы организма и буквально продлить его молодость.

Так, в эксперименте приняли участие 24 человек - мужчины и женщины - которым требовалось в течение месяца выпивать по 0,5 литра гранатового сока. В результате оказалось, что у большей части испытуемых снизилось кровяное давление, а также исчезли жировые клетки на животе, свойственные людям в зрелом возрасте.

Соответственно регулярное употребление сока из гранатовых зерен и кожуры уменьшило риск возникновения сердечных приступов, инсульта и заболеваний почек.

Кроме того, подчеркивается, что включение гранатового сока в рацион помогло замедлить оксидативный процесс в клетках ДНК, являющийся неизбежным следствием старения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как влияет поздний ужин на нашу зубную эмаль.


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