Как ночные перекусы влияют на состояние зубов

Группа ученых из Дании и США провела масштабное исследование и доказала, что ночные перекусы влияют не только на фигуру, но и на здоровья зубов. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Специалисты пригласили для эксперимента более 2 тысяч добровольцев, 8% из которых (173 человека) не могли устоять от перекусов в ночное время. При этом, не имело значения какие именно продукты употребляют участники исследования. Спустя шесть лет ученые отследили состояние зубов всех добровольцев и заметили, что люди, которые питались по ночам, потеряли больше зубов, чем остальные. И это с учетом нескольких факторов - возрастных изменений, вредных привычек и прочего.

Исследователи объясняют, что ночные перекусы сильно вредят зубам из-за того, что ночью понижается слюноотделение, поэтому остатки еды задерживаются в ротовой полости намного дольше. Помимо этого, слюна не защищает должным образом зубную эмаль.

Напомним, что канадские ученые создали зубную пасту в форме таблеток.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие заболевания может вызвать неправильная гигиена ротовой полости.

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