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Отказ от регулярной чистки зубов грозит опасными болезнями

Зубы нужно чистить два раза в день — утром и вечером

сегодня, 09:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

Все мечтают о здоровых зубах и свежем дыхании, но для этого необходимо ежедневно ухаживать за ротовой полостью. Чистка зубов – обязательная гигиеническая процедура, которой нельзя пренебрегать, иначе можно "подорвать" здоровье. Об этом сообщает издание Med2.

Стоматологи утверждают, что неправильная гигиена зубов быстро приведет к кариесу -   постепенному разрушению твердых тканей зуба. Это самая распространенная проблема, которой страдают как взрослые, так и дети. Помимо ухода за зубами нужно следить еще и за рационом питания, ведь при дефиците витаминов и полезных веществ, эмаль будет слабеть и разрушаться. 

Известно, что к кариеносным бактериям ротовой полости относят кислоформирующие стрептококки, которые с легкостью могут попасть в кровь и вызвать воспалительные процессы в сосудах. Из-за этого под серьезной угрозой оказывается сердечно-сосудистая система, ведь такие последствия могут привести к патологиям.  

Специалисты говорят, что эти бактерии способны проникнуть из ротовой полости в пищевод и спровоцировать воспаления кишечно-желудочного тракта, в частности стать причиной гастрита, язвы и других воспалений 

Помимо этого, бактерии могут вызвать воспаление тройничного нерва, в следствии чего появляются приступы сильной мигрени, а также боль в области верхней или нижней челюсти. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, почему опасно отбеливать зубы в домашних условиях. 


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Источник: https://www.med2.ru/story.php?id=111034
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