Врачи рассказали, что происходит с организмом при полном отказе от алкоголя

Немецкие ученые настоятельно рекомендуют, хотя бы в целях эксперимента над собственным телом, на время отказаться от употребления алкоголя и обратить внимание, как это подействует на организм. Впрочем, медики используют этот совет с оговоркой, что изменения не коснутся тех, кто изредка "опрокидывает рюмочку" по праздникам. Речь идет о любителях выпить несколько раз в неделю.

Ученые отмечают, что первым заметным результатом станет улучшенный крепкий сон, повышение работоспособности. Еще через время начнет восстанавливаться печень, что придаст свежий цвет лица.

Примерно через месяц давление понизится на несколько пунктов. Улучшится способность воспринимать информацию, внимание, настроение станет более ровным, а выносливость повысится.

Есть еще очень приятные бонусы – уже через месяц улучшится состояние кожи, а через год метаболизм придет в норму, печень восстановится и лишний вес начнет тихонько уходить сам по себе.

Важно отметить, что в отказе от алкоголя зависимому человеку, в первую очередь, необходимо уяснить в своих убеждениях, что и без спиртного можно полноценно и весело проводить время. Достаточно оказаться в кругу интересных дружных людей, а также обзавестись хобби. Как правило, человек, который смог "найти себя" вне похмелья, уже никогда не возвращается к этой пагубной для здоровья и внешнего вида привычке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что 45-летняя Виктория Бекхэм делает для сохранения молодости кожи лица.









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