Число сексуальных партнеров связано с риском заболеть раком

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Международная группа ученых провела исследование и пришла к
выводу, что если человек имел в жизни 10 и более половых партнеров, то у него с
большей долей вероятности диагностируют рак и другие опасные заболевания. Об
этом сообщает Naked Science со ссылкой на исследование.
Ученые проанализировали данные 2537 мужчин из 3185 женщин из Великобритании. Около 28% мужчин рассказали, что у них было от нуля до одного сексуального партнера, у 29% — два-четыре, у 20% — пять-девять, а еще у 22% — 10 и более. Для женщин аналогичные показатели составили 41%, 35%, 16% и около 8%.
Исследователи пришли к выводу, что женщины, у которых было 10 или более половых партнеров, имели на 91% более высокий риск рака, чем те, кто вступал в связь не более чем с одним человеком. Похожая картина наблюдалась у мужчин. Среди тех, кто сообщил о двух-четырех партнерах, вероятность получить заболевание была выше на 57%, чем у первой группы.
"Рост риска развития рака может наблюдаться за счет тех его видов, которые связаны с инфекциями, передаваемыми половым путем", - заявляют ученые.
Как сообщало издание "Комментарии", те из мужчин,
кто занимается сексом два и более раз в неделю, вдвое
меньше рискуют пострадать от болезней сердца, чем те, кто ограничивается
одним разом в месяц или меньше. Благотворное влияние секса на мужское здоровье,
получило научные доказательства.
Также мы писали о
том, что Европейских ученых
провели исследование и выяснили, что недостаток сна негативно влияет не только
на либидо, но и повышает давление, развивает депрессию и приводит к появлению
лишнего веса.
Среди
мужчин этого возраста, которые не высыпались, частой проблемой является
эректильная дисфункция, а среди женщин – недостаточное возбуждение и отсутствие
оргазмов.
.
Эксперимент с
участием более 170 американских студенток показал: всего один дополнительный
час сна повышает не только сексуальное желание, но и вероятность секса на
следующий день.
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