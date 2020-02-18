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Медики подсказали, как извлечь максимум пользы из чая

Чай является одним из самых популярных напитков в мире

сегодня, 10:55 316
Автор:

• Светлана Шкурупий

Медики подсказали, как извлечь максимум пользы из чая

Эксперты говорят, что чай не просто согревающий напиток, он обладает множеством полезных для организма свойств. Но при этом, важно знать, как его правильно заваривать и сколько чашек чай полезно пить в день.  

Известно, что чай - самый популярный напиток в мире, который укрепляет иммунитет, помогает в борьбе с лишними килограммами и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Вещества, которые содержатся в этом напитке, помогают расслабиться и успокоить нервы. Для того, чтобы извлечь из чая максимум пользы, стоит знать следующее:

- Дозировка. Медики не рекомендуют пить больше 2 чашек в день крепкого чая, если же вы предпочитаете "слабый", тогда не больше 4 чашек. 

- Всем известно, что чай содержит в себе кофеин, поэтому оказывает на организм бодрящий эффект. В связи с этим, эксперты советуют отказаться от этого напитка в вечернее время, чтобы не вызвать проблемы со сном. 

- Заваривать чай нужно 5-7 минут, в зависимости от сорта. Если заваривать чай слишком долго, тогда питательные вещества и антиоксиданты окислятся, и сам напиток потеряет вкус.

- Не рекомендуется пить чай сразу после приема пищи, потому что он замедляет процесс пищеварения и может привести к проблемам желудочно-кишечного тракта.

- Не стоит заваривать один пакетик чая дважды, так как никакой пользы для организма вы не получаете. А некоторые сорта чая при повторном использовании могут выделять токсичные вещества. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему во время похудения нужно пить холодный чай.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/eksperty-podskazali-kak-izvlech-maksimum-polzy-iz-chaya
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