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Травы, которые могут улучшить пищеварение

Некоторые травы имеют спазмолитический эффект

сегодня, 11:40 175
Автор:

• Светлана Шкурупий

Травы, которые могут улучшить пищеварение

Проблемы с пищеварением серьезно затрудняют жизнь, ведь часто они сопровождаются неприятными симптомами. Избавиться от дискомфорта в животе можно не только благодаря лекарствам, в этом деле помогут и лечебные травы.

Ромашка

Это идеальный союзник для слизистой оболочки желудка. Ромашка помогает при метеоризме, предотвращает повышенную кислотность желудка и восстанавливает баланс микрофлоры.  Настой ромашки обладает антисептическим и противовоспалительным действием, а также расслабляет гладкие мышцы пищевода, поэтому ее можно использовать для снятия болей в животе.

Мята

Это ароматное растение положительно влияет на пищеварительную систему. Мята снимает симптомы метеоризма, защищает от развития язвенной болезни желудка и других заболеваний, в том числе хронического холецистита.

Рута

Эта душистая трава помогает при менструальных болях, а также предотвращает чрезмерную секрецию желудочной кислоты, которая вызывает изжогу, вздутие живота и тошноту.

Анис

Очень эффективное растение, которое используют при различных заболеваниях пищеварительной системы. Анис обладает расслабляющим и обезболивающим эффектом, поэтому прекрасно справляется с расстройством желудка, метеоризмом и повышенном газообразованием.

Тимьян

Эта пряность часто используется для лечения сильных болей в области живота. Настой тимьяна быстро и эффективно избавляет от ощущения вздутия, изжоги и несварении желудка. Его следует пить сразу после еды.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие проблемы с животом нельзя игнорировать.


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Источник: http://womanadvice.pl/13-ziol-wspomagajacych-trawienie
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