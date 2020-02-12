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Проблемы с животом, которые нельзя игнорировать

Эти проблемы могут вызвать серьезные последствия

сегодня, 10:30
Автор:

• Светлана Шкурупий

Проблемы с животом, которые нельзя игнорировать

Большинство людей привыкли игнорировать проблемы со здоровьем, пока состояние не ухудшится и не станет запущенным. Для того, чтобы этого не допустить, медики назвали основные проблемы с животом, которые не стоит оставлять без внимания. Об этом сообщает издание 7mednews.

Хронические боли

Если боли в области живота начались беспокоить все чаще и возникают расстройства в работе кишечника, даже после маленького объема пищи, тогда стоит обратится к врачу. Такая проблема может указывать на такое заболевание, как синдром раздраженного кишечника - сбой в пищеварительной системе.  

Боль, тошнота или рвота

Рвота может беспокоить человека по разным причинам и самым безобидным считается пищевое отравление. Но если тошнота и рвота происходит часто, стоит задуматься о более серьезных проблемах. Врачи говорят, что такие симптомы указывают на заболевания желудочно-кишечного тракта, в частности язву желудка, рак, камни в почках и проблемы с печенью.  

Тяжесть в животе и кровотечение

Если вы заметили кровь после или во время акта дефекации - срочно к врачу. Такие серьезные симптомы могут сигнализировать о колите, язве желудка, геморрое, поэтому их запускать нельзя. 

Острая и внезапная боль

Если вы ощущаете резкие и острые приступы боли в животе, необходимо срочно позвонить в "скорую" помощь. Эти признаки могут говорить о проблемах с почками или желчным пузырем. Возможно, у вас аппендицит или закупорка желчных протоков, поэтому действовать нужно незамедлительно. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, какие симптомы указывают на проблемы с сердцем.


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Источник: https://www.7mednews.ru/health/15374-problemy-s-zhivotom-kotorye-nelzya-ignorirovat.html
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