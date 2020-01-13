Какие симптомы указывают на проблемы с сердцем

Предвестники нарушения работы сердца могут быть разные, но лишь единицы уделяют им должное внимание и обращаются к врачу. Больное сердце на заявляет о себе резко, а посылает организму некоторые сигналы. Об этом сообщает издание Healthystyle.

Паузы в дихании

Остановка дыхательных движений во время сна может указывать на заболевания сердечно-сосудистой системы. Эти паузы в дыхании перекрывают поступление кислорода в организм на несколько секунд и нарушают кровообращение, чем усложняют работу сердечного ритма.

Сыпь на коже

Вызвать проблемы с сердцем может повышенный уровень холестерина в крови. Он способствует выработке триглицеридов, которые могут спровоцировать появление желто-оранжевой сыпи на коже, похожей на жировики.

Головокружение

Указывают на нарушения работы сердца и частые головокружения. Если они появляются без особых причин, то у человека нарушено кровообращение в головном мозге или сердце. Подобные симптомы могут привести к сердечному приступу.

Одышка

Ощущение удушья, одышки, постоянной усталости могут быть предвестниками проблем с сердечно-сосудистой системой. Если такие симптомы начали беспокоить часто и появляются во время привычной работы, тогда стоит обратиться к врачу.

Отечность

Это еще один признак, который может указывать на нарушение работы сердца. Скопление лишней жидкости в организме приводит к отечности конечностей и может быть причиной плохой циркуляции крови в ногах.

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