Врачи подсказали, как быстро избавиться от вздутия живота

Американский врач-диетолог Синтия Сасс придумала тонизирующий напиток, который помогает быстро и эффективно избавиться от вздутия живота.

Практически каждый человек сталкивался с такой дискомфортной проблемой, как вздутие живота. Оно может возникнуть по разным причинам, среди которых: нарушение питания, дисбиоз, воспалительные процессы, вызванные инфекцией. Быстро устранить симптомы поможет напиток, который обладает большим количеством питательных веществ и витаминов.

Для его приготовления нужно: 2 литра воды, листья мяты, 1 ч. л. имбиря, среднего размера лимон и огурец (их нужно мелко нарезать). Все ингредиенты нужно смешать в графине и дать им настояться один час. Этот напиток следует пить каждый день по несколько стаканов. Он не просто положительно действует на пищеварительную систему, но и прекрасно утоляет жажду, поэтому его можно пить вместо обычной воды.

Напомним, какой напиток способен предотвратить инфаркт.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какой напиток помогает улучшить состав крови.

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