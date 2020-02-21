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Врачи подсказали, как быстро избавиться от вздутия живота

Вздутие живота — очень распространенная проблема

сегодня, 10:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Врачи подсказали, как быстро избавиться от вздутия живота

Американский врач-диетолог Синтия Сасс придумала тонизирующий напиток, который помогает быстро и эффективно избавиться от вздутия живота. 

Практически каждый человек сталкивался с такой дискомфортной проблемой, как вздутие живота. Оно может возникнуть по разным причинам, среди которых: нарушение питания, дисбиоз, воспалительные процессы, вызванные инфекцией. Быстро устранить симптомы поможет напиток, который обладает большим количеством питательных веществ и витаминов. 

Для его приготовления нужно: 2 литра воды, листья мяты, 1 ч. л. имбиря, среднего размера лимон и огурец (их нужно мелко нарезать). Все ингредиенты нужно смешать в графине и дать им настояться один час. Этот напиток следует пить каждый день по несколько стаканов. Он не просто положительно действует на пищеварительную систему, но и прекрасно утоляет жажду, поэтому его можно пить вместо обычной воды.

Напомним, какой напиток способен предотвратить инфаркт.

Ранее издание "Комментарии" сообщали о том, какой напиток помогает улучшить состав крови.


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Источник: http://healthystyle.info/zdorove-i-krasota/item/vrachi-podskazali-kak-bystro-izbavitsya-ot-vzdutiya-zhivota
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