Лаванда и мята: названы ароматы, повышающие настроение

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Ароматерапия как наука исцеления ароматами часто применяется для воздействия на организм человека. Эфирные масла используют для улучшения психического и физического здоровья. Некоторые травы и растения действительно способны повысить настроение и самочувствие.
Лаванда
В древние времена люди использовали лаванду, чтобы прогнать злых духов и привлечь в дом любовь и изобилие. Позже выяснилось, что нежный аромат лаванды успокаивает нервную систему, снимает стресс и заставляет организм вырабатывать больше эндорфинов.
Вербена
Если у вас был тяжелый день, расслабиться и снять нервное напряжение вам поможет удивительный запах вербены. Это растение обладает приятным ароматом, похожим на запах лимонной корочки. Масло вербены улучшает настроение, дарит чувство спокойствия и уверенности в себе.
Мята
Это растение обладает многими полезными свойствами для здоровья. Мята помогает от мигрени, а также стимулирует работу мозга, улучшает настроение и помогает восстановить силы.
Бергамот
Масло бергамота помогает справиться с депрессией и грустью. Запах этого растения привлекает позитивную энергию, тонизирует и оказывает успокаивающий эффект.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, как запах любимого человека может сказываться на качестве сна.
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