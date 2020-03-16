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Лаванда и мята: названы ароматы, повышающие настроение

Хорошее настроение - главная составляющая успешного дня

сегодня, 17:10
Автор:

• Светлана Шкурупий

Лаванда и мята: названы ароматы, повышающие настроение

Ароматерапия как наука исцеления ароматами часто применяется для воздействия на организм человека. Эфирные масла используют для улучшения психического и физического здоровья. Некоторые травы и растения действительно способны повысить настроение и самочувствие.

Лаванда

В древние времена люди использовали лаванду, чтобы прогнать злых духов и привлечь в дом любовь и изобилие. Позже выяснилось, что нежный аромат лаванды успокаивает нервную систему, снимает стресс и заставляет организм вырабатывать больше эндорфинов. 

Вербена

Если у вас был тяжелый день, расслабиться и снять нервное напряжение вам поможет удивительный запах вербены. Это растение обладает приятным ароматом, похожим на запах лимонной корочки. Масло вербены улучшает настроение, дарит чувство спокойствия и уверенности в себе.

Мята

Это растение обладает многими полезными свойствами для здоровья. Мята помогает от мигрени, а также стимулирует работу мозга, улучшает настроение и помогает восстановить силы. 

Бергамот

Масло бергамота помогает справиться с депрессией и грустью. Запах этого растения привлекает позитивную энергию, тонизирует и оказывает успокаивающий эффект.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как запах любимого человека может сказываться на качестве сна.


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Источник: http://womanadvice.pl/lawenda-cynamon-bergamotka-i-jeszcze-8-zapachow-ktore-zmienia-twoje-zycie-na-lepsze
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